Захватчик автобуса в Луцке заявил о детях и беременных в заложниках

Среди пассажиров захваченного автобуса в украинском Луцке есть беременные женщины и дети. Об этом 21 июля пишет местное издание «Первый канал социальных новостей», ссылаясь на разговор с предполагаемым преступником.

«Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные», — заявил злоумышленник.

Захватчик угрожает взорвать автобус и вторую бомбу в случае штурма. По его словам, в автобусе заложено взрывное устройство, а другая бомба установлена в другом людном месте в Луцке. Преступник утверждает, что у него много гранат и автоматического оружия.

«Подтягивай побольше журналистов, потому что, если начнется штурм, я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвется бомба в людном месте», — цитирует мужчину издание.

Указано, что общение происходило по телефону местной жительницы, которая сама искала выход на журналистов, предположительно по требованию захватчика.

Тем не менее на просьбу еще раз озвучить свои требования мужчина ответил отказом, отметив, что они известны.

Автобус, в котором находятся около 20 пассажиров, был захвачен ранее, 21 июля. По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, мужчина сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим.

В интернете выложена книга авторства этого человека о его опыте отбывания тюремного срока. Также на YouTube-канале пользователя с таким именем выложено видеообращение, в котором он заявляет о недовольстве системой и требует от чиновников «признать, что они и есть террористы в законе». В МВД страны рассказали, что мужчина дважды был судим и находился на психиатрическом лечении.

По факту захвата автобуса было возбуждено уголовное дело.