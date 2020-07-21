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Полиция забрала трех заложников из автобуса в Луцке

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Полицейские забрали трех человек из автобуса, захваченного ранее во вторник, 21 июля, злоумышленником в украинском Луцке. Об этом сообщил глава МВД страны Арсен Аваков в своем Twitter.

«[Евгений] Коваль (замглавы нацполиции. — Ред.) забрал трех заложников», — написал чиновник.

Злоумышленник, захвативший ранее во вторник автобус с 20 пассажирами, сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим.

Как уточнили украинские СМИ, захватчика зовут Максим Кривош, или Максим Кривошей. МВД Украины в свою очередь сообщало о том, что злоумышленник ранее был дважды судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице.

Около 15:20 мск на месте захвата заложников прогремели взрывы. В результате ЧП никто не пострадал. Взрыв стал следствием попытки захватчика сбить полицейский дрон — мужчина осуществил в его сторону несколько выстрелов, после чего бросил из автобуса неустановленный предмет, который взорвался.

Полицейским удалось вступить со злоумышленником в переговоры, в ходе которых они смогли договориться с ним о передаче воды заложникам. Однако вторая попытка сотрудника полиции переговорить с захватчиком закончилась неудачей. Правоохранитель пытался уговорить его отпустить ребенка, но в ответ сделал выстрел в сторону, после чего полицейский отступил.

После этого захватчик сообщил, что один из заложников ранен. По его словам, внутри салона находятся среди прочих беременная женщина и ребенок. По его словам, удерживаемые им люди находятся в плохом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.

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