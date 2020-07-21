Заложникам автобуса в Луцке удалось передать воду

Сотрудники правоохранительных органов Украины передали заложникам в захваченном в Луцке автобусе воду. Об этом во вторник, 21 июля, пишет агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в Национальной полиции.

«Во время переговоров достигли согласия передать людям, которые находятся в автобусе, воду. Сотрудник полиции отнес воду. Переговоры продолжаются», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники как можно скорее оказались на свободе.

«Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные, и на все вопросы общества мы сможем ответить, после того как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого всё возможное», — подчеркнул он.

Ранее в этот же день сообщалось, что захвативший заложников в Луцке пошел на переговоры с полицией.

Около 15:20 мск на месте захвата заложников прогремели взрывы. Пострадавших нет. Взрыв стал следствием попытки захватчика сбить полицейский дрон — мужчина осуществил в его сторону несколько выстрелов, после чего бросил из автобуса неустановленный предмет, который взорвался.

О захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее 21 июля. Злоумышленник сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. По факту захвата автобуса с пассажирами возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.

Обнародовали и предполагаемое имя подозреваемого. Украинские СМИ сообщили, что злоумышленника зовут Максим Кривош, или Максим Кривошей. О том, что злоумышленник ранее дважды судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице, сообщало МВД Украины.