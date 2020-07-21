Стало известно имя захватчика автобуса в украинском Луцке

Украинские СМИ назвали имя захватчика автобуса с заложниками в Луцке. Информацию опубликовало 21 июля информагентство «Волынские новости».

По данным издания, злоумышленника зовут Максим Кривош.

«Однако это его ненастоящее имя. Мужчину в самом деле зовут Кривошей Максим Степанович», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина был неоднократно судим. Один из сроков составил восемь лет за руководство бандитской группировкой. Он написал в тюрьме автобиографию «Философия преступника». Кривошей родом из Луцка, в городе у него много знакомых. После выхода из тюрьмы он находился под наблюдением полиции. По словам опознавших его людей, мужчина производил впечатление адекватного человека. Он часто менял номера телефонов и мало рассказывал о себе окружающим.



Также сообщается, что Максим Кривошей принудительно лечился в психиатрической больнице.

Ранее, 21 июля, сообщалось о захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами. Мужчина сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим.

Захватчик угрожал взорвать автобус и вторую бомбу в случае штурма. По его словам, в автобусе заложено взрывное устройство, а другая бомба установлена в людном месте в Луцке. Преступник также утверждает, что у него много гранат и автоматического оружия.

Общение происходило по телефону местной жительницы, предположительно по требованию захватчика. На просьбу еще раз озвучить свои требования мужчина ответил отказом, отметив, что они известны.

По факту захвата автобуса было возбуждено уголовное дело.