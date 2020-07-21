Зеленский записал требуемое захватившим заложников в Луцке видеообращение

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, которое от него потребовал захвативший заложников в Луцке. Видео украинский лидер опубликовал 21 июля на своей странице в Facebook.

«Фильм «Земляне», 2005-го года, смотреть всем», — произнес он.

Ранее во вторник Зеленский заявил, что взял под личный контроль ситуацию в Луцке. По его словам, власти делают всё, чтобы не было погибших.

Также он объявил о введении полицейскими и Службой безопасности Украины операций «Заложник» и «Бумеранг».

К настоящему времени полицейские забрали трех человек из автобуса.

В Луцке мужчина захватил автобус с 20 пассажирами. Злоумышленник сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Захват заложников». Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.

Опубликовано и предполагаемое имя подозреваемого. Злоумышленника зовут Максим Кривош, или Максим Кривошей. Его неоднократно судили, мужчина лечился в психиатрической больнице.

Около 15:20 мск на месте захвата заложников прогремели взрывы, пострадавших не было. Взрыв стал следствием попытки захватчика сбить полицейский дрон — мужчина выстрелил в него, после чего бросил из автобуса неустановленный предмет, который взорвался.