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Заложники в Луцке покинули автобус

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Фото: соцсети
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Заложники начали покидать захваченный в украинском Луцке автобус. Об этом 21 июля сообщило издание «Страна».

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К автобусу подъехала БМП. В этот момент рядом с транспортным средством прогремел взрыв и начался штурм. Спецназ повалил захватчика на землю и заломил ему руки.После этого заложники начали покидать захваченный автобус. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter сообщил, что все остались живы.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в службе безопасности Украины (СБУ), в ходе операции удалось спасти 13 человек. Раненых нет.

«Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации «Бумеранг» правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Плохой, который пропагандировал экстремистские взгляды. Сейчас все заложники освобождены, пострадавших нет, за медицинской помощью обращений не было», — сообщили в ведомстве.

О захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее в этот день. Злоумышленник сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. Сообщалось, что ранее, полицейские забрали трех заложников.

По факту захвата автобуса с пассажирами возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.

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