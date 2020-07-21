Зеленский провел телефонные переговоры с захватившим автобус в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с мужчиной, захватившим автобус с пассажирами в городе Луцк. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко.

«Я предполагаю, что да (такой разговор состоялся ― Ред.)», ― рассказал он в эфире телеканала «112 Украина».

После этого Зеленский выложил в Сети видеообращение, которое от него потребовал захвативший заложников. В нем глава государства призвал всех смотреть фильм «Земляне» 2005-го года.

О захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее в этот день. Злоумышленник сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. По последним данным, полицейские забрали трех заложников.

По факту захвата автобуса с пассажирами возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.