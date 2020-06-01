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Спрос на товары космической тематики вырос после запуска ракеты SpaceX

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Фото: REUTERS/Steve Nesius
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Аналитики AliExpress Россия отметили высокий интерес пользователей площадки к товарам с космической тематикой. Об этом в понедельник, 1 июня, «Известиям» сообщила пресс-служба компании.

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Специалисты связали рост продаж товаров, связанных с темой космоса, с успешным запуском первого частного пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX.

В первые сутки после запуска ракеты, количество запросов по слову «космос» выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом времени до полета. Особый интерес, воплотившийся в тенденцию, возник к плюшевым динозаврам, которых можно найти среди товаров AliExpress. Это связано с тем, что один из космонавтов SpaceX взял с собой похожую игрушку и она стала символом полета.

Как следствие, аналитики заметили увеличение числа запросов по слову «динозавр» на 32% сразу после трансляции запуска космического корабля. Вместе с тем, выросло и количество позиций товаров, которые связаны с этим символом полета.

В минувшую субботу ракета-носитель Falcon 9 с многоразовым пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. На следующий день корабль пристыковался к МКС в автоматическом режиме.

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon может открыть новую эру в космонавтике.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал «триумфальным возвращением США к звездам» успешный запуск Crew Dragon.

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