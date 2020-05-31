Crew Dragon успешно состыковался с МКС

Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила компания SpaceX в воскресенье, 31 мая.

Crew Dragon стартовал вечером 30 мая со второй попытки. Изначально старт планировался на 28 мая, но из-за погодных условий его перенесли за 16 минут до начала обратного отсчета. Корабль вышел на расчетную орбиту.

Это первый с 2011 года запуск американского корабля к МКС и первый запуск пилотируемого корабля для SpaceX. В последние девять лет космонавтов и астронавтов доставляли только российские «Союзы».

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться кораблем Crew Dragon. По его словам, запуск стал первым шагом человечества на пути к программе по освоению Марса, а полеты на околоземную орбиту в будущем станут обычным делом.