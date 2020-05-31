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Crew Dragon успешно состыковался с МКС

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Фото: NASA
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Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила компания SpaceX в воскресенье, 31 мая.

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Crew Dragon стартовал вечером 30 мая со второй попытки. Изначально старт планировался на 28 мая, но из-за погодных условий его перенесли за 16 минут до начала обратного отсчета. Корабль вышел на расчетную орбиту.

Это первый с 2011 года запуск американского корабля к МКС и первый запуск пилотируемого корабля для SpaceX. В последние девять лет космонавтов и астронавтов доставляли только российские «Союзы».

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться кораблем Crew Dragon. По его словам, запуск стал первым шагом человечества на пути к программе по освоению Марса, а полеты на околоземную орбиту в будущем станут обычным делом.

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