Пушков напомнил о планах Маска на Марс в связи с запуском Crew Dragon

Российский сенатор Алексей Пушков поздравил основателя компании SpaceX Илона Маска с успешным запуском пилотируемого корабля с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном к Международной космической станции, однако подчеркнул, что до полета на Марс тот далек.

30 мая состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с частным пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX со стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде.

«Вероятно, Илона Маска можно поздравить с успешным стартом его управляемого корабля. Но это полет на МКС, это не Марс. Полет на Марс — задача совсем другого уровня, от которого он еще бесконечно далек», — написал Пушков в своем телеграм-канале.

Накануне он так же скептически оценил перспективу полета человека на Марс на кораблях компании SpaceX. 29 мая в США завершились провалом очередные испытания прототипа космического корабля Starship. Во время огневых испытаний метанового двигателя Raptor в штате Техас произошла утечка топлива и корабль взорвался.

«Примерно эта же судьба, полагаю, ждет корабли Илона Маска, которые под фанфары повезут первых землян на Марс. В один конец, обратите внимание. Причем даже если корабль взлетит, на Марс он привезет либо трупы, либо безумцев, сошедших с ума в ходе долгого полета. Пока космические проекты Маска — больше торжество пиара над разумом, чем разума как такового», — указал Пушков.

В ноябре прошлого года Илон Маск рассказал о том, что для строительства поселения, которое сможет самостоятельно функционировать на Марсе, потребуется около тысячи кораблей Starship и не менее 3 млн т ресурсов и оборудования. Каждый запуск обойдется SpaceX примерно в $2 млн. Он отметил, что Земля и Марс сближаются на расстояние, достаточное для полетов, раз в два года. Поэтому на доставку грузов уйдет примерно 20 лет. Кроме того, Маск предположил, что не доживет до марсианской миссии SpaceX.