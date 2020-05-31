Прямой эфир

Пушков напомнил о планах Маска на Марс в связи с запуском Crew Dragon

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков поздравил основателя компании SpaceX Илона Маска с успешным запуском пилотируемого корабля с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном к Международной космической станции, однако подчеркнул, что до полета на Марс тот далек.

Его попытка № 2: пилотируемый корабль Маска отправил астронавтов на МКС
Успешный запуск Crew Dragon откроет новые возможности для реализации российской научно-исследовательской программы, заявили в «Роскосмосе»

30 мая состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с частным пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX со стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде.

«Вероятно, Илона Маска можно поздравить с успешным стартом его управляемого корабля. Но это полет на МКС, это не Марс. Полет на Марс — задача совсем другого уровня, от которого он еще бесконечно далек», — написал Пушков в своем телеграм-канале.

Накануне он так же скептически оценил перспективу полета человека на Марс на кораблях компании SpaceX. 29 мая в США завершились провалом очередные испытания прототипа космического корабля Starship. Во время огневых испытаний метанового двигателя Raptor в штате Техас произошла утечка топлива и корабль взорвался.

«Примерно эта же судьба, полагаю, ждет корабли Илона Маска, которые под фанфары повезут первых землян на Марс. В один конец, обратите внимание. Причем даже если корабль взлетит, на Марс он привезет либо трупы, либо безумцев, сошедших с ума в ходе долгого полета. Пока космические проекты Маска — больше торжество пиара над разумом, чем разума как такового», — указал Пушков.

В ноябре прошлого года Илон Маск рассказал о том, что для строительства поселения, которое сможет самостоятельно функционировать на Марсе, потребуется около тысячи кораблей Starship и не менее 3 млн т ресурсов и оборудования. Каждый запуск обойдется SpaceX примерно в $2 млн. Он отметил, что Земля и Марс сближаются на расстояние, достаточное для полетов, раз в два года. Поэтому на доставку грузов уйдет примерно 20 лет. Кроме того, Маск предположил, что не доживет до марсианской миссии SpaceX.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ЕКА поздравил NASA и SpaceX с запуском Crew Dragon
Глава NASA рассказал о своих эмоциях после запуска Crew Dragon

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020