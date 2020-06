Глава ЕКА поздравил NASA и SpaceX с запуском Crew Dragon

Руководитель Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер поздравил NASA и американскую компанию SpaceX с успешным запуском пилотируемого корабля Crew Dragon.

«Отлично сработали! Поздравления NASA и SpaceX с запуском Crew Dragon», — написал Вернер на свой странице в Twitter. Кроме того, от имени ЕКА он пожелал астронавтам Дагу Херли и Бобу Бенкену удачи и безопасного полета к Международной космической станции (МКС).

Well done! 👍 Congratulations to @NASA and @SpaceX on the launch of #CrewDragon. @ESA wishes @NASA_Astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug a safe travel to the @Space_Station 🚀