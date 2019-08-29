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Глава ЕКА рассказал о готовности продолжать использование «Союзов»

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Фото: esa.int
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Приостановка использования российских ракет-носителей «Союз» для доставки европейских астронавтов на МКС связана с особенностями соглашений между Европейским космическим агентством (ЕКА) и NASA, но агентство готово продолжить сотрудничество. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава ЕКА Ян Вернер.

По его словам, у агентства существует соглашение с NASA, по которому ЕКА поставляет оборудование американскому агентству, за что получают места по квоте. При этом европейское агентство не может выбирать, на каких кораблях астронавты будут летать на МКС.

Также он заявил, что в данной ситуации работает соглашение между NASA и ЕКА, а также между американским агентством и Роскосмосом. При этом прямой договоренности между ЕКА и российским космическим агентством не существует.

26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только «Союзы». Они доставляют американских, российских и других членов экипажа станции. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают SpaceX и Boeing.

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