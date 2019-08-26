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Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель. Об этом он рассказал во время выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе в понедельник, 26 августа.

«В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Пишель, астронавт ЕКА Лука Парминано, который прибыл на МКС в июле этого года, может стать последним европейцем, полетевшем на «Союзе».

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только «Союзы». Они доставляют американских, российских и других членов экипажа станции. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают SpaceX и Boeing.

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