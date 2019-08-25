Прямой эфир

На Украине заявили об успешном испытании космической ракеты

0
Фото: КБ «Южное»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине провели огневые испытания украинской ракеты-носителя класса «Циклон-4». Об этом 25 августа сообщило «Конструкторское бюро Южное» в своем Facebook.

Сферы в вакууме: почему предки Федора не были похожи на человека
И что роботы вообще делают в космосе

Отмечается, что испытания провели еще 23 августа. Сама ракета предназначена для работы в космосе и для выведения на орбиту спутников различного назначения.

«Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами «КБ Южное». Испытания признаны успешными!» — говорится в сообщении бюро.

Ракета работает на самовоспламеняющемся и долгохранимом жидком топливе.

В 2017 году экс-президент Украины Петр Порошенко назвал Украину космической державой, благодаря которой возможна доставка космонавтов на МКС. В сентябре прошлого года он заявил, что украинские специалисты научились «перехватывать» данные российских спутников, что говорит о «сильной школе» технологий в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине заявили об умышленном уничтожении производства
Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019