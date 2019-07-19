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Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров

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Фото: commons.wikimedia.org/Mieciu K2
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Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ. Представители украинских военно-морских сил уже осмотрели катера, рассказал источник «Украинского милитаристского портала».

Катера, состоявшие на балансе польской армии с конца 1980-х годов, списаны в 2013 году. Их передали агентству военного имущества и выставили на продажу.

Катера проекта 1241 РЭ строились на советских заводах с 1979 года. После распада СССР, при разделе Черноморского флота, Украине перешли четыре таких судна. На данный момент у нее не осталось ни одного — два были списаны в 2012 году, еще два после воссоединения Крыма с Россией остались на полуострове, пишет «РИА Новости».

В конце июня стало известно, что Франция намерена передать Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Государства также обсуждают возможность совместного производства этой техники.

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