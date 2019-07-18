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Зеленскому предложили демонтировать крейсер «Украина»

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать частичный демонтаж недостроенного ракетного крейсера «Украина». Об этом сообщило издание «Сегодня» в среду, 17 июля.

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После совместного посещения корабля глава Минобороны указал, что судно «находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение непригодны к использованию».

Полторак отметил, что на данный корабль возложена задача по сопровождению авиаударных группировок на большие расстояния, которая неактуальна для Киева.

В разговоре с Зеленским министр заявил, что некоторое рабочее оборудование можно использовать в качестве деталей для судов, уже находящихся на вооружении.

Крейсер «Украина» строится на «Николаевском судостроительном заводе» со времен СССР. Государственный концерн «Укроборонпром» ранее сообщил об остановке работы завода из-за отсутствия средств на выплату зарплаты работникам.

Весной на Украине произошел скандал из-за «Укроборонпрома». Согласно данным журналистского расследования, в оборонной сфере Украины действовали теневые схемы, которые позволяли предприятиям отрасли втридорога поставлять запчасти для армии.

В коррупционных сделках, по данным СМИ, участвовали близкие к действующему президенту Украины Петру Порошенко должностные лица. В апреле Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержал инициативу ликвидировать госконцерн.

Через два месяца избранный президент страны Владимир Зеленский потребовал от МВД и других профильных ведомств привлечь к ответственности виновных в хищении средств в оборонно-промышленном комплексе страны.

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