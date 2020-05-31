Маск заявил о гордости для человечества от запуска корабля Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться его новым пилотируемым кораблем Crew Dragon, на котором американские астронавты отправились на МКС. Об этом он заявил в ходе трансляции NASA.

«Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь», — заявил Маск на брифинге с журналистами в Космическом центре имени Кеннеди.

Он заявил, что настроен оптимистично по поводу организации полета вокруг Луны. По его словам, это может произойти через два-четыре года. Также Маск заявил, что запуск Crew Dragon стал первым шагом человечества на пути к программе по освоению Марса, а полеты на околоземную орбиту в будущем станут обычным делом.

Российский сенатор Алексей Пушков уже заочно подискутировал с американским предпринимателем. По его словам, на сегодня речь идет всего лишь о реализуемой SpaceX миссии на МКС, тогда как полет на Марс — задача совсем другого уровня, и от него Маск еще бесконечно далек.

30 мая в 22:22 состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с частным пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX со стартовой площадки LC-39 на мысе Канаверал (штат Флорида).

Целью космической миссии Demo-2 является доставка астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена на борт МКС. Стыковка Crew Dragon с орбитальной станцией намечена на 17:29 мск 31 мая, то есть через 19 часов после запуска.

С успешным запуском корабля Илона Маска поздравил президент США Дональд Трамп и глава Европейского космического агентства (ЕКА). В «Роскосмосе» оценили вклад, который данный полет открыл для мировой космической программы.

NASA прекратило самостоятельно отправлять астронавтов на орбиту с территории США в связи с завершением эксплуатации кораблей Atlantis программы Space Shuttle еще в июле 2011 года. После этого американцев на МКС доставляли российские корабли «Союз».