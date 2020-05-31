Трамп рассказал о будущем космической отрасли после пуска Crew Dragon

Президент США Дональд Трамп, комментируя первый за девять лет запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon в космос, заявил, что сбылась мечта основателя компании-разработчика SpaceX Илона Маска.

По словам Трампа, будущее космической отрасли будет принадлежать частным компаниям.

«Несколько мгновений назад SpaceX стала первой частной компанией, которая отправила людей на околоземную орбиту. Поздравляю, Илон Маск… Сегодня передовое сотрудничество NASA и SpaceX обернулось для нашей страны небывалыми успехами», — заявил Трамп, выступая на космодроме на мысе Канаверал.

Президент США добавил, что в дальнейшем страна намерена осуществлять запуски и использовать корабли, принадлежащие частным компаниям, по «фиксированной для налогоплательщиков цене».

30 мая впервые за девять лет в США произошел запуск пилотируемого корабля с астронавтами. С мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и двумя астронавтами на борту. Корабль вышел на орбиту и направляется к Международной космической станции. Стыковка с ней назначена на 31 мая.