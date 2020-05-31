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Трамп рассказал о будущем космической отрасли после пуска Crew Dragon

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп, комментируя первый за девять лет запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon в космос, заявил, что сбылась мечта основателя компании-разработчика SpaceX Илона Маска.

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По словам Трампа, будущее космической отрасли будет принадлежать частным компаниям.

«Несколько мгновений назад SpaceX стала первой частной компанией, которая отправила людей на околоземную орбиту. Поздравляю, Илон Маск… Сегодня передовое сотрудничество NASA и SpaceX обернулось для нашей страны небывалыми успехами», — заявил Трамп, выступая на космодроме на мысе Канаверал.

Президент США добавил, что в дальнейшем страна намерена осуществлять запуски и использовать корабли, принадлежащие частным компаниям, по «фиксированной для налогоплательщиков цене».

30 мая впервые за девять лет в США произошел запуск пилотируемого корабля с астронавтами. С мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и двумя астронавтами на борту. Корабль вышел на орбиту и направляется к Международной космической станции. Стыковка с ней назначена на 31 мая.

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