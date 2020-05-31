Астронавты США на борту Crew Dragon сняли скафандры

Американские астронавты Даг Херли и Боб Бенкен сняли скафандры и в скором времени проведут испытания ручного управления вышедшего на орбиту корабля Crew Dragon. Об этом сообщили в NASA.

Стыковка корабля с Международной космической станцией (МКС) намечена на 17:29 мск в воскресенье 31 марта. Она должна пройти в автоматическом режиме, но в ходе полета экипаж проведет ряд испытаний по ручному управлению Crew Dragon.

30 мая впервые за девять лет в США произошел запуск пилотируемого корабля с астронавтами. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с частным пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX состоялся в субботу в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) со стартовой площадки LC-39A Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал.

Изначально старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был намечен на 27 мая, однако из-за штормовой погоды во Флориде его отменили за 16 минут до начала обратного отсчета.

Первый испытательный пуск Crew Dragon к МКС без экипажа состоялся в марте 2019 года. Грузовой корабль после первого испытательного беспилотного полета в рамках месячной миссии на МКС вернулся на Землю в начале апреля