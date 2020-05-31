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Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

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Фото: REUTERS/Steve Nesius
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Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

30 мая на пресс-конференции журналисты поинтересовались у Маска и директора NASA Джеймса Брайденстайна, отреагировали как-нибудь их коллеги из России на запуск.

Брайденстайн в ответ указал, что пока не говорил с Рогозиным, но видел поздравления от «Роскосмоса».

«Это важный день не только для нас, но и для них… Они верят в сотрудничество, и я думаю, оно останется крепким», — указал он.

Маск в свою очередь заметил, что «батут работает», и рассмеялся.

В 2014 году после введения американских санкций в отношении России Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, порассуждал о возможных ответных мерах и отметил, что Москва может приостановить доставку астронавтов на МКС.

«Были разговоры о том, чтобы предложить им использовать батут вместо космических кораблей», — сказал тогда Рогозин.

30 мая впервые за девять лет в США произошел запуск пилотируемого корабля с астронавтами. С мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и двумя астронавтами на борту.

С 2011 года космонавтов и астронавтов доставляли на МКС российские «Союзы».

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