Рогозин поздравил Маска с удачным стартом и оценил шутку про батут

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил Илона Маска и компанию SpaceX с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС. Он также написал в Twitter, что оценил шутку Маска о батуте.

Также Рогозин написал, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества.

30 мая, после успешного старта Crew Dragon, Маск, отвечая на давнее высказывание Рогозина о батуте, заявил, что «батут работает».

В 2014 году Рогозин (на тот момент он был вице-премьером), когда обсуждалась вероятность введения санкций против российской ракетно-космической отрасли, заявил, что, если США введут ограничения, Россия не будет транспортировать астронавтов к МКС и американцам придется летать в космос с помощью батута.

Crew Dragon стал первым с 2011 года американским кораблем, отправившимся к МКС и первым частным пилотируемым космическим кораблем. Предыдущие девять лет людей на космическую станцию доставляли только российские «Союзы».