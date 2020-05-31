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Рогозин заявил о спасении космонавтики от санкций шуткой про батут

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Фото: РИА Новости/Егор Алеев
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Фраза про батут, обращенная к американцам в 2014 году, спасла российскую ракетно-космическую отрасль от введения санкций. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в воскресенье, 31 мая.

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«В 2014 году была реальная угроза введения санкций против нашей ракетно-космической отрасли. Я их таким образом предупредил. Это сработало», — написал он в комментарии в Twitter.

По его словам, эта фраза была не шуткой, а реальной угрозой и «ее услышали».

Ранее 31 мая глава компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon вспомнил слова Рогозина о батуте и прокомментировал их словами «Батут работает!»

В 2014 году, после введения санкций США против России, Рогозин (на тот момент занимал пост вице-премьера) заявил, что Россия в ответ может прекратить доставку астронавтов к МКС. В этом случае, по его словам, американцам придется использовать батут вместо космических кораблей.

С 2011 года доставку американских астронавтов к МКС осуществляли только российские корабли.

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