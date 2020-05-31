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Астронавт NASA поделился впечатлениями от полета на Crew Dragon

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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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Астронавт NASA Боб Бенкен, ставший одним из двух членов экипажа нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon, по прибытии на МКС рассказал о впечатлениях от полета.

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Бенкен отметил, что Crew Dragon «фыркал и пыхтел весь свой путь на орбиту», чем удивил астронавтов.

По его словам, он и его коллега Даг Хёрли полагали, что полет пройдет более плавно по сравнению со Space Shuttle, однако всё оказалось совсем не так.

«Полет Space Shuttle на орбиту довольно жесткий, поскольку он летит на твердотопливных ускорителях, и мы ожидали, что по мере перехода (Crew Dragon. — Ред.) ко второй ступени всё будет проходить гораздо плавнее», — приводит слова Бенкена «РИА Новости».

Кроме того, Бенкен отметил, что отделение Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9 не было таким же плавным, как у «шаттла», но перегрузки астронавты испытали меньше.

После выхода на орбиту экипаж уже смог расслабиться и даже поспать.

30 мая ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. Для США этот запуск астронавтов на МКС стал первым за девять лет. На борту Сrew Dragon находились двое астронавтов NASA — Даг Хёрли и Боб Бенкен. 31 мая корабль успешно пристыковался к Международной космической станции.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил NASA и создателя корабля, основателя SpaceX Илона Маска. Последний по-русски поблагодарил представителя РФ.

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