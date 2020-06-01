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Названы последствия для России от запуска Crew Dragon

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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon может открыть новую эру в космонавтике, «Роскосмос» потеряет монополию на доставку экипажей на станцию, а также деньги. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» эксперты.

В российской госкорпорации указали, что места, которые на «Союзах» отводились американским астронавтам, займут космонавты из РФ.

При этом освободившееся пространство на станции планируется использовать для проведения научно-исследовательских работ.

«Очень важно иметь хотя бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что... В космосе всякое случалось», — написал официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко в своем Twitter.

По словам директора Инженерной академии РУДН доктора технических наук Юрия Разумного, запуск многоразового корабля — не техническая революция, так как такие корабли ведущие страны проектируют с прошлого века.

Однако ряд экспертов уверены: успешный пуск Crew Dragon — новая эра в космонавтике.

«Состоявшийся полет уравнивает по космической мощности «Роскосмос» и компанию SpaceX. Причем у Илона Маска работают 6 тыс. человек. А в «Роскосмосе» — около 240 тыс. Думаю, в итоге РФ потеряет деньги, которые получала за транспорт американцев на МКС, — в лучшие годы эта сумма составляла от $300 млн до $500 млн в сегодняшних ценах», — сказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

При этом в российской космической госкорпорации не теряют оптимизма: на 2020 год в РФ запланированы испытания двух новых ракет, а в 2021-м будет возобновлена лунная программа.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Все на своих: что изменит успешный полет корабля Илона Маска к МКС

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