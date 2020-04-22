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Прокуратура потребовала возбудить дело о поставке старых аппаратов ИВЛ в больницу Владимира

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту поставки в одну из больниц Владимира аппаратов искусственной вентиляции легких, срок годности которых истек 15 лет назад. Об этом в среду, 22 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

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«Материалы проверки о поставке устаревших аппаратов ИВЛ направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ («Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере»)», — рассказали агентству.

Проверка проводилась по сообщениям СМИ. Было установлено, что в апреле 2020 года в инфекционное отделение больницы №6 Владимира поступили 50 аппаратов ИВЛ «Фаза-5НР» 1999-2001 годов производства. Срок их хранения истек более 15 лет назад. Кроме того, для того, чтобы им воспользоваться необходим препарат «фторотан», который не используется уже более 15 лет. Таким образом в больницу было поставлено некачественное оборудование на 6 млн рублей.

Ранее, 20 апреля, стало известно, что больницы Тульской области получат 20 аппаратов ИВЛ до конца недели.

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