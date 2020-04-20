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Больницы Тульской области получат 20 аппаратов ИВЛ

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На заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса в Тульской области рассматривался вопрос обеспечения медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты и аппаратами ИВЛ. За прошедшую неделю было доставлено более 1 млн масок и респираторов, 18 тыс. защитных костюмов, 24 тыс. защитных очков и защитных экранов для лица, 120 тыс. перчаток.

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Председатель регионального правительства Валерий Шерин доложил, что до конца этой недели в регион поступит 10 аппаратов искусственной вентиляции легких от социальных партнеров и еще 10 от Минпромторга РФ.

Также ожидается новая партия груза индивидуальных средств защиты для медицинских учреждений, а также оборудования для изготовления медицинских масок, передает ИА «Тульские известия».

Россия планирует в ближайшие три месяца выпустить 6 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, в том числе 500 в апреле. Об этом заявил 4 апреля заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб. В июне планируется выйти на 3 тыс. аппаратов ИВЛ с точки зрения объемов производства.

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