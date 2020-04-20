Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт призвал разработать в России систему реабилитации пациентов после COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России необходимо создать систему реабилитации пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, считает главный детский инфекционист Минздрава Юрий Лобзин.

По COVIDному счету: Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших вирусом
Ориентироваться нужно не на количество зараженных, а на смертность, говорят врачи

На совещании с президентом России Лобзин заявил, что остаточные явления коронавируса неизвестны.

«Понятно, что легкие поражаются и все перенесшие пневмонию будут нуждаться в реабилитации. Но уже, по современным данным, не только легкие поражаются — поражается сердце, появились работы о поражении центральной нервной системы. И в этой связи мы должны уже сегодня подумать о перспективах, и, в частности, о системе реабилитации перенесших такие болезни. И в первую очередь — у детей», — сказал он в понедельник, 20 апреля

Лобзин отметил, что программы по реабилитации детей, перенесших коронавирус, разработаны в Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней ФМБА. Через одну-две недели такие программы предложат властям и медицинскому сообществу.

Также во время совещания директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург рассказал, что тест-система на определение антител к коронавирусу поступит на регистрацию в Росздравнадзор к концу недели.

По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

1

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РАН усомнились в возможности повторного заражения коронавирусом
В России наращивают объемы производства медоборудования для борьбы с COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020