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В РАН усомнились в возможности повторного заражения коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Переболевшие коронавирусом вряд ли могут заразиться повторно, рассказал «Известиям» 20 апреля член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Ранее, 10 апреля, СМИ сообщили, что повторные анализы на COVID-19, взятые у 91 жителя Южной Кореи, которые переболели коронавирусом и были отпущены с карантина, показали положительный результат на наличие коронавирусной инфекции.

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«Теоретически не могут (заразиться повторно. — Ред.), по крайней мере несколько лет. Сообщения о повторном заражения очень сомнительные», — сказал член-корреспондент РАН.

Таким образом, переболевшим коронавирусом соблюдать карантин особого смысла нет, отметил доктор. В то же время он подчеркнул, что по закону никаких исключений для них не предусмотрено.

«Кроме того, после пневмонии есть риск длительного выделения вируса, до месяца после выписки с отрицательным анализами», — заключил Лукашев.

Ранее, 16 апреля, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о последствиях коронавируса у людей, переболевших им в тяжелой форме.

С вечера 29 марта в Москве и Подмосковье действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии этому примеру последовали и другие регионы страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве Собянин анонсировал 13 апреля введение электронных пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно. Пешеходам пропуска не нужны.

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Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Университета Джона Хопкинса на 20 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован у 2,4 млн человек, скончались 166 тыс. человек.

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