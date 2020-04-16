Инфекционист допустил повторное заражение коронавирусом

Повторно заразиться коронавирусом после выздоровления возможно, насколько тяжело будет протекать инфекция зависит от уровня иммунитета человека. Об этом рассказал главврач медцентра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков 16 апреля.

Специалист назвал вопрос «очень дискутабельным», отметив, что фиксировались случаи не только повторного заражения, но и инфицирования сразу несколькими типами коронавирусов.

«Если иммунитет ненапряженный, или прошел какой-то срок определенный, когда снижется уровень антител в крови, соответственно, заразиться повторно можно <...> Вопрос, как будет протекать инфекция, в более легкой форме, такой же форме, или усиленной», — сказал он ТАСС.

Ранее в апреле случаи повторного заболевания COVID-19 зафиксировали у 91 человека в Южной Корее. Специалисты допускают, что это не новое инфицирование, а повторная активизация коронавируса в организме — предполагается, что инфекция может оставаться в латентном состоянии в некоторых клетках.

Врачи взяли у этих людей пробы органов дыхания и намерены выяснить, вырабатывает ли их организм антитела против коронавируса.

В российском государственном научном центре «Вектор» пока не получали информации о возможности повторного заражения за один сезон.

Ранее в этот день биолог рассказала о последствиях коронавируса у людей, переболевших им в тяжелой форме.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 16 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован у свыше 2 млн человек, скончались 134 тыс. человек.