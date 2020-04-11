Прямой эфир
Сюжет:

В Южной Корее COVID-19 повторно нашли у 91 выздоровевшего пациента

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Jingqiang
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Повторные анализы на COVID-19, взятые у 91 жителя Южной Кореи, которые переболели коронавирусом и были отпущены с карантина, показали положительный результат на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в пятницу агентство «Рёнхап».

«Ждать результата ПЦР нельзя — надо лечить быстрее»
Главный специалист Москвы по лучевой и инструментальной диагностике Сергей Морозов — о том, как перестроится система постановки диагноза «коронавирус»

Пробы органов дыхания были проведены у пациентов для более детальных анализов, результаты которых станут известны не ранее чем через две недели.

Врачи хотят выяснить, вырабатывает ли организм этих людей антитела против коронавируса нового типа. По мнению некоторых экспертов, присутствие антител в организме лишает их обладателя возможности заражать окружающих.

Южнокорейские врачи считают, что, вероятно, пациенты не были заражены повторно, скорее всего вирус в их организме повторно активизировался, ведь анализы дали положительный результат на COVID-19 через короткий промежуток времени после их выхода из карантина.

Многие вирусологи и иммунологи полагают, что коронавирус может оставаться в латентном состоянии в некоторых клетках человеческого тела, а позднее вновь активизироваться и атаковать органы дыхания.

«Рёнхап» напоминает, что заразившийся коронавирусом пациент считается полностью выздоровевшим после двух анализов на вирус, показавших негативный результат и сделанных в 24-часовой интервал.

После анализа 73 генов инфицированных пациентов южнокорейские специалисты пока не обнаружили признаков генетической мутации в новом типе коронавируса. Такую информацию опубликовали специалисты Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) в четверг, 9 апреля.

8 апреля сообщалось, что Южная Корея временно приостановит безвизовый режим в отношении государств, ограничивших въезд на свою территорию для ее граждан.

Начиная с 1 апреля все въезжающие на территорию Южной Кореи обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

По состоянию на 10 апреля число заразившихся в Южной Корее составляет 10 450 человек, скончались 208 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Южной Корее выступили за использование на карантине электронных браслетов
Более 40% пациентов с COVID-19 в Южной Корее вылечились

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020