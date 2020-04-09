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Южнокорейские ученые не обнаружили признаков мутации в коронавирусе

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Фото: Global Look Press/AFLO/Lee Jae-Won
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Специалисты Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) пока не обнаружили признаков генетической мутации в новом типе коронавируса.

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Такие данные были получены после генетического анализа 73 генов инфицированных пациентов. Полученные данные будут переданы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет «Интерфакс».

Отмечается, что мутация генов может привести к более высокой инфекционности или токсичности и, предположительно, может вызвать ошибки при проведении тестов у пациентов.

8 апреля сообщалось, что Южная Корея временно приостановит безвизовый режим в отношении государств, ограничивших въезд на свою территорию для ее граждан.

Начиная с 1 апреля все въезжающие на территорию Южной Кореи обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов. В Южной Корее на протяжении последних трех недель ежедневное число зараженных колеблется в пределах 100 человек, а в последние три дня — около 50.

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