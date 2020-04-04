В России в ближайшие три месяца изготовят 6 тыс. аппаратов ИВЛ

Россия планирует в ближайшие три месяца выпустить 6 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в том числе 500 в апреле. Об этом заявил в субботу, 4 апреля, журналистам заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.

«В апреле будет произведено и поставлено около 500 аппаратов ИВЛ, в мае месяце уже выделена цифра 2,5 тысячи аппаратов ИВЛ. В июне месяце мы планируем выйти на 3 тысячи аппаратов ИВЛ с точки зрения объемов производства», — цитирует его ТАСС.

По его словам, России удалось форсировано развить производство аппаратов ИВЛ. При этом все эти аппараты направляются в субъекты РФ и организации по согласованию с министерством здравоохранения.

30 марта президент России Владимир Путин потребовал пополнять резерв аппаратов ИВЛ в стране в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

29 марта сообщалось, что в Москве почти 40% инфицированных коронавирусом, которые находятся на ИВЛ, моложе 40 лет. Болезнь может проходить в тяжелой форме не только у пожилых людей.

Ранее в субботу в оперативном штабе по борьбе с этой инфекцией сообщили, что число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в нашей стране за сутки увеличилось на 582 и достигло 4731 человека. Большинство инфицированных — 443 пациента — выявили в Москве. Выздоровели 333 человека, 43 — скончались.

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