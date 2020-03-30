Путин потребовал пополнять резерв аппаратов ИВЛ в стране

Президент России Владимир Путин потребовал пополнять резерв аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в стране в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он заявил в понедельник, 30 марта, в ходе совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах.

«Нужно пополнять имеющийся у нас резерв по аппаратам ИВЛ. И, конечно, дополнительно потребуются люди, которые могут работать с такими установками, имеют необходимую квалификацию», — заявил президент.

Также глава государства потребовал от полпредов оказать регионам содействие по дополнительному обучению врачей работе на таких аппаратах. По его словам, не должно быть кадрового дефицита при любом развитии ситуации.

Кроме этого, на совещании Путин поручил создать дополнительный резерв лекарств для лечения коронавируса, а также привлечь студентов и практикантов медицинских вузов к борьбе с инфекцией.

29 марта сообщалось, что в Москве почти 40% инфицированных коронавирусом, которые находятся на ИВЛ, моложе 40 лет. Болезнь может проходить в тяжелой форме не только у пожилых людей.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.