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Эксперты оценили создание ИВЛ на четырех человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Российские специалисты прокомментировали информацию о создании Федеральным медико-биологическим агентством прибора искусственной вентиляции легких (ИВЛ), позволяющего одновременно помогать четырем пациентам. О появлении аппарата сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в пятницу.

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По словам директора ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава России Сергея Гончарова, это оправдано только в «безвыходной ситуации, при условии подбора для вентиляции от одного аппарата примерно «одинаковых» по конституции, возрасту, стадии заболевания пациентов».

«ИВЛ для одновременной терапии 4 человек — это отчаянный, но, возможно, единственный в нынешних условиях верный шаг», — сказал он, отметив, что доктор не должен стоять перед выбором, какого пациента спасать.

Такой аппарат, по мнению специалиста, позволит врачу, в случае отсутствия свободных ИВЛ, принять решение для спасения человеческой жизни.

С ним соглашается главный инфекционист ФМБА России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифиров.

«Именно повышение выживаемости при поражении вирусом — это сейчас приоритетная для нас цель», — объяснил Никифиров.

Он отметил, что итальянский опыт показал, что искусственная вентиляция легких является основой жизнедеятельности и помогает прогнозировать лечение.

«Применяя ИВЛ для вентиляции 4 пациентов мы дадим шанс выжить 3 из 4 пациентов, а это для нас — главное», — добавил эксперт.

Новые ИВЛ позволяют вентилировать от двух до четырех пациентов. От зарубежных аналогов система отличается бактерицидными фильтрами. Один фильтр расположен перед входом в прибор и, таким образом, позволяет не заразить сам прибор, а другой — в шланге, ведущем к каждому пациенту. Он позволяет обеспечить 99,9% защиты от бактерий и от вирусов. Система универсальна и подходит к любой модели ИВЛ, как отечественной, так и зарубежной и даже к дыхательно-наркозному аппарату.

Как заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, уже с понедельника, 30 марта, запускается производственная площадка в Лыткарино, передает «Интерфакс». За апрель месяц будет разработано 80 тыс. комплектов. С мая мощность возрастет до 200 тыс. комплектов. Это значит «мы сможем помочь абсолютно всем регионам, клиникам, которые имеют реанимационные отделения», — пообещала Скворцова.

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