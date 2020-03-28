В Москве начали дезинфекцию дворов

Дезинфекцию дворов начали проводить в Москве в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, сообщает в субботу, 28 марта, «Интерфакс».

Обработка тротуаров и дорожек проводится обеззараживающим раствором. В частности, в Пресненском районе в этот день цистерны с таким раствором проехали в 7 и в 19 часов.

Труднодоступные участки обрабатываются рабочими из шлангов.

Как сообщил начальник бригады, для проведения мероприятий по обеззараживанию задействована коммунальная техника.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России достигло 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве.

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ. При этом власти исходят из того, что те, кто работал на удаленке, продолжат это делать.

Москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Мэр города Сергей Собянин обратился к данной группе лиц с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости.

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