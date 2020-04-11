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Врач рассказал об опасности аппаратов искуственной вентиляции легких

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что аппараты искусственной вентиляции легких могут служить источником заражения. Об этом он рассказал в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.

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Врач пояснил, что аппараты ИВЛ требуются только серьезно больным людям, что объясняет высокий уровень смертности среди таких больных.

Мясников опроверг утверждения ряда СМИ, что 70% подключенных к ИВЛ пациентов умирают, однако отметил, что определенные риски аппараты всё же несут.

«Каждый второй больной на ИВЛ получает уже внутрибольничную инфекцию, это всё очень, очень не сахар», — отметил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что из-за пандемии коронавируса российская система здравоохранения «испытывает стресс» по количеству аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты, однако власти уже предприняли все необходимые для сохранения стабильной ситуации меры.

Россия планирует в ближайшие три месяца выпустить 6 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, в том числе 500 в апреле. Об этом заявил 4 апреля заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб. В июне планируется выйти на 3 тыс. аппаратов ИВЛ с точки зрения объемов производства.

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