Врач рассказал об опасности аппаратов искуственной вентиляции легких

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что аппараты искусственной вентиляции легких могут служить источником заражения. Об этом он рассказал в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.

Врач пояснил, что аппараты ИВЛ требуются только серьезно больным людям, что объясняет высокий уровень смертности среди таких больных.

Мясников опроверг утверждения ряда СМИ, что 70% подключенных к ИВЛ пациентов умирают, однако отметил, что определенные риски аппараты всё же несут.

«Каждый второй больной на ИВЛ получает уже внутрибольничную инфекцию, это всё очень, очень не сахар», — отметил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что из-за пандемии коронавируса российская система здравоохранения «испытывает стресс» по количеству аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты, однако власти уже предприняли все необходимые для сохранения стабильной ситуации меры.

Россия планирует в ближайшие три месяца выпустить 6 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, в том числе 500 в апреле. Об этом заявил 4 апреля заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб. В июне планируется выйти на 3 тыс. аппаратов ИВЛ с точки зрения объемов производства.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.