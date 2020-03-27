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Списки испытывающих трудности с возвращением на родину россиян передадут 27 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полигенько
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Министерство иностранных дел РФ передаст соответствующим ведомствам окончательные списки россиян, испытывающих трудности с возвращением на родину в пятницу, 27 марта. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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«МИД предписано 27 марта передать окончательно сформированные списки для организации содействия выезду российских граждан, находящихся за рубежом, в Россию в случае, если они испытывают затруднения», — передает ее слова ТАСС.

Захарова добавила, что все граждане, желающие вернуться в Россию, должны заявить о себе до 14:00 29 марта. Для этого им необходимо обратиться в российское посольство. Близкие родственники россиян, которые сами не являются гражданами РФ смогут приехать в Россию вместе с родными.

Ранее в пятницу стало известно, что на следующую неделю запланировано возвращение около 20 тыс. россиян из Индонезии и Таиланда.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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