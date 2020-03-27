Лавров обсудил с коллегой из ОАЭ вопрос возвращения россиян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает МИД России.

Одной из главных тем обсуждения стало скорейшее возвращение российских граждан, которые не могут вернуться из ОАЭ из-за пандемии коронавируса.

Ранее 27 марта в генеральном консульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ сообщили, что за сутки из ОАЭ улетели 2,5 тыс. россиян. В Дубае остаются еще порядка 3 тыс. российских граждан.

Те туристы, которые останутся в Дубае после отлета последнего запланированного российского рейса, должны ожидать прибытия спецбортов.

ОАЭ на фоне пандемии коронавируса с 25 марта прекратили авиасообщение со всеми странами, исключая эвакуационные рейсы для иностранных граждан. Однако в тот же день российская авиакомпания «Победа» получила отказ и на вывозной рейс из Дубая. Авиаперевозчик обратился в МИД России за помощью.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, в мире зарегистрировано свыше 556 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.