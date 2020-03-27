Прямой эфир
Сюжет:

Лавров обсудил с коллегой из ОАЭ вопрос возвращения россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает МИД России.

Спасение выживающих: как G20 объединилась в борьбе с кризисом
Владимир Путин предложил участникам саммита мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости

Одной из главных тем обсуждения стало скорейшее возвращение российских граждан, которые не могут вернуться из ОАЭ из-за пандемии коронавируса.

Ранее 27 марта в генеральном консульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ сообщили, что за сутки из ОАЭ улетели 2,5 тыс. россиян. В Дубае остаются еще порядка 3 тыс. российских граждан.

Те туристы, которые останутся в Дубае после отлета последнего запланированного российского рейса, должны ожидать прибытия спецбортов.

ОАЭ на фоне пандемии коронавируса с 25 марта прекратили авиасообщение со всеми странами, исключая эвакуационные рейсы для иностранных граждан. Однако в тот же день российская авиакомпания «Победа» получила отказ и на вывозной рейс из Дубая. Авиаперевозчик обратился в МИД России за помощью.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, в мире зарегистрировано свыше 556 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ рассказали о планах Росавиации ограничить внутренние перелеты
Кабмин поручил Росавиации прекратить авиасообщение из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020