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СМИ рассказали о планах Росавиации ограничить внутренние перелеты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На фоне распространения коронавируса Росавиация предложила правительству наложить крупные ограничения на авиаперелеты внутри России. Об этом 27 марта рассказали три источника газеты «Ведомости», близких к авиакомпаниям.

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До сих пор внутрироссийские перелеты не были ограничены, несмотря на полное закрытие международных рейсов.

По словам собеседников журналистов, рассматриваются два варианта — запрет самих перелетов или ограничение передвижения людей. Последний вариант применяется в США — там полеты формально разрешены, но спрос упал в несколько раз.

В Росавиации назвали эту информацию неверной. Пресс-служба ведомства сообщила, что подобных предложений не выдвигалось, передает «Интерфакс».

26 марта правительство поручило Росавиации со следующего дня полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составят вывозные рейсы для россиян.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу до 30 марта сформировать график вывоза россиян из-за рубежа самолетами Министерства обороны РФ, «Аэрофлота» и «России».

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