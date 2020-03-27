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Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» продолжит сообщение с Москвой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Белоруссия и Россия в рамках прекращения авиасообщения между странами на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2 договорились о продолжении полетов авиаперевозчика «Белавиа» в Москву. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций республики.

«Вчера прошли телефонные консультации между департаментом по авиации Минтранса Беларуси и Росавиацией. Достигнута договоренность о продолжении полетов наших самолетов в Москву», — заявила собеседница агентства.

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26 марта власти Белоруссии постановили соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях сроком на две недели для всех, кто прибыл в республику из стран, в которых распространился коронавирус.

С 20 марта только два поезда продолжают курсировать между Москвой, Санкт-Петербургом и Белоруссией. Движение остальных поездов приостановлено, как и движение всех курсирующих с ними беспересадочных и прицепных вагонов.

16 марта Россия частично закрыла границу с Республикой Беларусь на фоне распространения коронавируса.

По состоянию на 27 марта, число пациентов с коронавирусной инфекцией в Белоруссии достигло 94.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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