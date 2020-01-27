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Путин поручил предоставить студентам возможность смены специальности с 3-го курса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ предусмотреть для студентов вузов возможность выбора направления подготовки начиная с третьего года обучения. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, опубликованном 27 января на официальном сайте Кремля.

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«Предусмотреть для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, возможность выбора направления подготовки начиная с третьего года обучения», — говорится в поручении.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Доклад необходимо представить до 1 июня 2020 года.

15 января в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию Путин предложил предоставить студентам возможность после второго курса выбирать новое направление или программу обучения, включая смежные профессии. По мнению президента, это позволит высшей школе быстро реагировать на динамичные изменения на рынке труда.

Также Путин предложил внести поправки в Конституцию. В частности, доверить Думе утверждение кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и состава кабмина, назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Совфедом и закрепить приоритет Основного закона перед международными документами в российском правовом пространстве.

Кроме того, Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и норму о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

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