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Путин поручил утвердить порядок ввоза психотропных лекарств до 1 марта

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Фото: Depositphotos
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Президент России Владимир Путин дал правительству поручение утвердить порядок ввоза в страну незарегистрированных психотропных лекарств, имеющих для пациента жизненно важное значение. Текст документа размещен на сайте Кремля.

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Также кабинет министров должен утвердить перечень соответствующих заболеваний и состояний, требующих применения таких лекарственных препаратов. Срок исполнения поручения — 1 марта 2020 года.

Кроме этого, Путин поручил правительству утвердить единый регистр граждан, которые имеют право на льготы по лекарствам, медицинским изделиям и продуктам лечебного питания, со сроком исполнения до 31 декабря 2020 года.

О подготовке нового распоряжения о ввозе лекарств сообщала вице-премьер Татьяна Голикова 23 января.

Обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января, Путин призвал больше не допускать перебои в поставках жизненно необходимых и важных лекарств и не относиться к этому халатно. По его словам, некоторые чиновники относились к поставкам таких препаратов как к закупке канцтоваров.

Российский лидер потребовал от кабмина безупречно отладить работу по ввозу не зарегистрированных в России лекарств, в том числе иностранных, чтобы они своевременно поступали пациентам.

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