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Путин поручил проверить расходование средств на лесоустройство

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Президент России Владимир Путин дал Счетной палате и Генпрокуратуре поручение провести совместную проверку эффективности расходования средств, выделенных из бюджета на проведение лесоустройства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Проверка касается периода с 1 января 2015 по 1 января 2020 года.

Срок доклада по поручению — 30 апреля, ответственными назначены глава Счетной палаты Алексей Кудрин и генеральный прокурор Игорь Краснов.

15 января президент России Владимир Путин поручил в ежегодном послании Федеральному собранию подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.

Через несколько дней Минкомсвязи подготовило перечень таких сервисов. В список вошли государственные информресурсы (туда входят портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти), социальные сети, почтовые сервисы и другие ресурсы.

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