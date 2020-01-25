Путин поручил проверить расходование средств на лесоустройство

Президент России Владимир Путин дал Счетной палате и Генпрокуратуре поручение провести совместную проверку эффективности расходования средств, выделенных из бюджета на проведение лесоустройства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Проверка касается периода с 1 января 2015 по 1 января 2020 года.

Срок доклада по поручению — 30 апреля, ответственными назначены глава Счетной палаты Алексей Кудрин и генеральный прокурор Игорь Краснов.

15 января президент России Владимир Путин поручил в ежегодном послании Федеральному собранию подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.

Через несколько дней Минкомсвязи подготовило перечень таких сервисов. В список вошли государственные информресурсы (туда входят портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти), социальные сети, почтовые сервисы и другие ресурсы.