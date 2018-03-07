Путин пообещал избавить бизнес от череды лишних проверок

В ходе встречи с самарскими женщинами-предпринимателями президент России Владимир Путин пообещал скорой избавление от череды ненужных лишних проверок со стороны контролирующих бизнес органов.

Так он прокомментировал вопрос одной из участниц встречи, рассказавшей, что бизнес начал страдать от возросшего количества внеплановых проверок после отмены плановых рейдов.

Путин указал, что сейчас разрабатывается комплекс предложений по этой теме и напомнил, что в ходе послания Федеральному собранию заявил, что проверки бизнеса должны проходить в удаленном режиме.

«Мы сейчас готовим целый набор предложений, и я уверяю вас, что добьемся того, чтобы в самое ближайшее время все это было реализовано», — цитирует Путина «Федеральное агентство новостей».

В ходе визита в Самару президент России Владимир Путин продегустировал продукцию Самарского булочно-кондитерского комбината.