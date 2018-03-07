Путин попробовал хлеб и рулет на Самарском булочно-кондитерском комбинате

Президент России Владимир Путин продегустировал продукцию Самарского булочно-кондитерского комбината во время посещения предприятия.

Гендиректор комбината Лилия Ерошина провела экскурсию для главы государства, в ходе которой в деталях рассказала о технологии выпекания хлеба, требованиях к качеству продукции, условиях труда работников и истории предприятия.

В одном из цехов президент задержался у стола, на котором была выставлена продукция комбината. Глава предприятия предложила ему лично оценить качество изделий и Владимир Путин решил попробовать рулет с маком и черный хлеб «Боярский» с семенами подсолнечника.

После этого глава госуадрства проследовал в цех по производство тортов, где осмотрел уникальный 20-килограммовый торт, который был заказан к 8 Марта, и торт «Самара космическая», украшенный миниатюрным съедобным космическим кораблем. Лилия Ерошина сообщила, что с удовольствием готова подарить такой торт Владимиру Путину, если он этого захочет.

На территории комбината также состоялась встреча президента с женщинами-предпринимателями. В начале беседы президент положительно высказался о месте проведения мероприятия.

«Хорошее место мы выбрали для встречи. Но опасное. Трудно удержаться, больно продукция хороша», — отметил российский лидер.

Самарский булочно-кондитерский комбинат работает с 1988 года. Предприятие выпускает более 260 видов хлебобулочных и кондитерских изделий.

Президент России Владимир Путин прибыл в Самару вечером 6 марта. Глава государства проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ).