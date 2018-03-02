Путин рассказал о своей вере в приметы и ежедневной готовке салата

Президент России Владимир Путин в ходе организованного «Общероссийским народным фронтом» медиафорума поучаствовал в блицопросе, составленном из вопросов журналистов, представляющих разные регионы.

Глава государства в ходе блицопроса рассказал, что верит в народные приметы и каждый день самостоятельно готовит себе салат. Он также отметил, что если бы не стал политиком, то занимался бы творчеством.

Кроме того Путин объяснил, почему он носит часы на правой руке. По его словам, иначе ему мешает заводной рычаг часового механизма.

Как писал портал iz.ru, в ходе медиафорума в Калининграде Путин рассказал, что хотел бы предотвратить развал СССР.