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Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Германии

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Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
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Официальный запрос о выдаче гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который в 2002 году был объявлен в розыск в России по подозрению в терроризме и убит в 2019 году в Германии, не направлялся в ФРГ. Об этом заявил президент России Владимир Путина на большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

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«Россия не направляла официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, считая это бессмысленным, общение шло на уровне спецслужб», — сказа Путин.

По слова российского лидера, Хангошвили в одной из акций на Кавказе уничтожил 98 человек, также он участвовал в организации взрывов в московском метро.

Путин заявил 10 декабря о причастности убитого в ФРГ гражданина Грузии к взрывам в метро Москвы, а также о том, что российская сторона неоднократно просила немецкие власти его выдать. Российский лидер также пообещал помочь в расследовании этого убийства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва объявляла в этого грузина в розыск.

Убийство произошло 23 августа в Берлине. Сообщалось, что мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. Убитым, по данным СМИ, оказался Зелимхан Хангошвили.

На следующий день по подозрению в причастности к преступлению был арестован 49-летний россиянин Вадим Красиков. В январе 2014 года Москва объявила его в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.

В ФРГ считают, что Россия принимает недостаточное участие в расследовании преступления. В связи с этим 4 декабря немецкий МИД объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России. В свою очередь Москва объявила двух сотрудников германского посольства персонами нон грата и потребовала покинуть страну.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция президента России. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

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