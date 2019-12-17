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Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Восемь сокращенных рабочих недель ожидают россиян в 2020 году. Об этом «РИА Новости» рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

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Он отметил, что короткие рабочие недели ожидаются в связи с праздниками, а также переносом нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные. Сокращенные недели ждут россиян в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

По его словам, 2020 год после новогодних каникул начнется двухдневной рабочей неделей. Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Много выходных традиционно ожидается весной в связи с Международным женским днем, Днем весны и труда, а также празднованием Дня Победы. Летом россиян ждет короткая рабочая неделя, связанная с празднованием Дня России 12 июня, а осенью День народного единства подарит гражданам дополнительный выходной среди недели.

13 декабря глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил 31 декабря выходным днем. Ранее о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря объявили власти Сахалинской, Свердловской, Псковской, Томской, Кировской, Ленинградской, Курганской, Ульяновской областей, Карачаево-Черкесии, Крыма, Ставрополья и Хакасии.

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