Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян.

«Мы предложили 31 декабря [сделать выходным днем], и где-то уже губернаторы приняли [такое] решение, а третьего [января] — на работу», — цитирует ТАСС Жириновского.

Остальные дни январских праздников лидер ЛДПР предложил индивидуально добавлять к отпуску.

«Может быть, даже и вместо 8 Марта тоже добавить, и 23 февраля. Пусть это будет индивидуально», — отметил он.

По словам Жириновского, во время длительного отдыха «много отрицательного происходит».

Беседа Путина с депутатом состоялась вечером 11 декабря в Кремле в преддверии 30-летия ЛДПР. Российский лидер поздравил Жириновского и всех членов партии, а также отметил вклад политиков в развитие страны. По словам Путина, Жириновский всегда выступает с патриотических позиций и стремится к улучшению жизни в стране.

В ноябре стало известно, что, согласно опросам, 84% россиян согласны выйти на работу 28 декабря (в субботу), чтобы 31 декабря был выходным днем.

При этом в Роструде рассказали, как получить выходной в рабочий вторник — 31 декабря.