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Российские мужчины планируют потратить больше женщин в новогодние каникулы

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Средняя сумма, которую российские мужчины планируют потратить за восемь дней новогодних каникул, составила 20,1 тыс. рублей, россиянки же планируют потратить в среднем 16,3 тыс. рублей. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного сервисом Superjob.

Отмечается, что молодежь до 24 лет в среднем рассчитывает потратить 14,2 тыс. рублей, россияне старше 45 лет — более 19,5 тыс. рублей, передает «РИА Новости».

Опрос проводился во всех округах РФ в 681 населенном пункте 27—30 ноября. Были опрошены 5 тыс. экономически активных граждан страны старше 18 лет.

Ранее 3 декабря сообщалось, что жители России в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных.

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